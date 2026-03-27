-Fachada caindo (1.3391592)\nUm helicóptero da Polícia Militar (PM) estava sobrevoando o setor Bueno, em Goiânia, quando derrubou a fachada de um restaurante. A força do vento provocada pelas hélices fez com que a fachada caísse em cima de três carros que estavam parados em um semáforo (veja acima).\nEm nota, a PM informou que o Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) estava realizando um patrulhamento de um veículo aéreo que foi roubado no setor Bueno e operava em nível compatível com a necessidade operacional, em apoio às equipes em solo.\nSegundo a instituição, a queda de parte da fachada do restaurante causou danos materiais, mas não machucou ninguém e todos aqueles que tiveram prejuízos já procuraram o Graer e se encontram em processo de indenização (Leia a nota completa ao final do texto).\nConcessionária é condenada a pagar mais de R$ 100 mil de indenização por acidente causado por pneu abandonado na pista