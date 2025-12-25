-FRIGORIFICO_JOGA_CARNE_APARECIDA (1.3354187)\nUm helicóptero de um frigorífico de Goiânia jogou carne para moradores de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, nesta quarta-feira (24), véspera de Natal. Nas imagens que circularam nas redes sociais é possível ver a aeronave sobrevoando uma área de pasto enquanto uma multidão de pessoas corre atrás. Depois a aeronave pousa e mais produtos são distribuídos (veja acima). A atitude dividiu opiniões na internet.\nA ação foi realizada pelo empresário Leandro Batista Nobrega, proprietário do Frigorífico Goiás, e a esposa, em uma região com diversas famílias em situação de vulnerabilidade econômica. No vídeo da distribuição das carnes e kits de churrasco, publicado em suas redes sociais, a legenda descreve: “Natal solidário 2025”, e revela uma aglomeração de pessoas em busca dos presentes. Contudo, as cenas não mostram o instante em que os produtos foram lançados durante o voo, que foi gravado por moradores.