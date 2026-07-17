Os dois helicópteros que se chocaram no último dia 14 de junho no Rio de Janeiro estavam em rotas e níveis coincidentes, como previsto nos planos de voo das duas aeronaves. A informação consta em relatório preliminar publicado pelo Cenipa (Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira.\nO acidente, que matou seis pessoas, ocorreu na avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste da cidade. As duas aeronaves caíram em um pátio de estacionamento de uma concessionária da BYD, de carros elétricos. Morreram os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsilac e os passageiros Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves Frota, Lucas Vignale e Oliver Tree.\nCom exceção de Marsilac, todos estavam no helicóptero com destino a Angra dos Reis que havia acabado de decolar. A outra aeronave havia decolado apenas com o piloto do aeroporto Santos Dumont e tinha como destino a região serrana para buscar passageiros.