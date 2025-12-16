A abertura do terceiro turno de hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia deve retirar 70 pessoas que aguardavam vaga para o tratamento na capital. O procedimento é essencial e deve ser contínuo para garantir a sobrevivência de pacientes renais crônicos. A ampliação começa a funcionar nesta segunda-feira (15) e eleva para cerca de 2.250 o número de sessões mensais realizadas pela instituição, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dados atualizados contam que a fila da capital tem 61 pessoas esperando esse tipo de atendimento.\nCom dois turnos, a Santa Casa realizava cerca de 1.270 sessões por mês. A criação do novo horário, das 16h30 às 20h30, acrescenta aproximadamente 980 sessões mensais. Segundo o superintendente-geral da Santa Casa, Irani Ribeiro, a decisão foi tomada diante do crescimento da fila e da possibilidade de ampliar a estrutura com a abertura de um terceiro turno.