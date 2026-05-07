Além da sede do Jóquei Clube de Goiás, na Rua 3 do Setor Central, o imóvel da entidade onde fica o Hipódromo da Lagoinha, no Setor Cidade Jardim, também entrará na discussão com a Prefeitura de Goiânia para construir um acordo de indenização e pagamento das dívidas tributárias do clube. A administração municipal já possui decisão judicial favorável pela desapropriação da sede central, condicionada a um depósito de cerca de R$ 55 milhões, o qual o Paço Municipal quer trocar na dívida do clube em Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel.\nA diretoria do Jóquei, eleita em janeiro, entende que há divergências tanto no valor da dívida quanto na avaliação do imóvel e pediu um acerto de contas entre as partes, sobretudo com a inclusão das dívidas tributárias referentes ao Hipódromo e, para tal, permitiu que esse outro imóvel também entrasse na discussão como pagamento da dívida. O interesse da gestão da entidade é construir uma nova sede para o clube, de preferência na Rodovia GO-020, na saída para Bela Vista de Goiás, e pretende utilizar a indenização dos dois imóveis para conseguir a área e a construção.