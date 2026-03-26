O Hipódromo da Lagoinha, localizado no Setor Cidade Jardim, em Goiânia, irá retomar as corridas de cavalo. No próximo sábado (28), a partir das 15h, o local receberá uma nova edição do turfe, nome dado ao esporte em questão. Com entrada gratuita, o evento também receberá apostas opcionais a partir de R$ 5.\nA corrida marca um novo ciclo no hipódromo, com a devida regularização junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Ao repórter John William, da TV Anhanguera, a presidente do Jóquei Clube, Nívea Cristina Ribeiro de Paula, destacou os planos da nova gestão para o local.\nA gente tem despesa, tributos, contas. E a corrida de cavalo traz essa receita para o hipódromo e para o Jockey Clube. Então, a gente quer movimentar nesse sentido. A nossa carta patente, que é a autorização do Ministério da Agricultura para realizar as corridas com aposta, é a número um do Brasil", enfatizou.