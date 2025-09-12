-POP_NabuBadona_120925 (1.3311573)\nA Polícia Civil prendeu um homem suspeito de manipular emocionalmente uma idosa holandesa de 74 anos e aplicar um golpe de quase R$ 300 mil. O suspeito de 60 anos se apresentava como pecuarista e um grande benfeitor para usar da boa-fé da vítima e conseguir que ela fizesse transferências para ele. A prisão aconteceu em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.\nA prisão aconteceu na quinta-feira (11). O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa reportagem.\nA policia explicou que o suspeito criou a persona fictícia de “Nabu Badona”, apresentando-se como um pecuarista bem-sucedido de Palmas (TO) com residências também em Goiânia e Anápolis. O homem dizia à vítima, uma senhora muito conhecida por seu engajamento em trabalhos sociais, que era um grande benfeitor de instituições de caridade e que fazia doações anuais de caminhões de arroz para instituições de caridade.