-Vídeo Thais (1.3463521)\nA família da jovem Thaís Medeiros de Oliveira, de 29 anos, que teve uma grave reação alérgica ao cheirar um frasco de pimenta em conserva, voltará a enfrentar um momento de apreensão no próximo mês. A liminar da Justiça que garante a assistência de home care a ela vence em novembro, e a família se prepara para ingressar com um novo pedido judicial para não perder o suporte médico.\nSegundo o padrasto da jovem, Sérgio Alves, a decisão liminar atual que autoriza o serviço tem validade de seis meses e expira nas próximas semanas.\nConseguimos o home care por meio de uma liminar judicial. Como funciona por liminar, tem validade de seis meses e precisa ser renovado a cada período. Ficamos sempre na dependência da decisão do juiz. A autorização atual vence agora em novembro, e já no início do mês vamos entrar com um novo pedido. Sabemos que os seis meses estão garantidos enquanto o prazo está correndo, mas depois nunca sabemos se o serviço vai continuar ou não", explicou.