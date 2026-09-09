-VÍDEO: Adolescente encontrada em casa trancada (1.3454207)\nO homem de 19 anos que foi preso, nesta quarta-feira (9), suspeito de aliciar uma adolescente de 13 anos que conheceu pelo Discord e fazê-la fugir de casa, em Anápolis, disse que havia alugado uma casa para morar com a jovem, de acordo com a Polícia Civil (PC). Após o desaparecimento, a polícia encontrou a adolescente em uma casa abandonada, onde ela estava trancada com correntes e cadeado (veja o vídeo acima).\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar.\nA adolescente havia desaparecido na segunda-feira (7) e chegou a deixar uma carta para a família dizendo que iria embora para longe com uma pessoa que amava. Segundo a polícia, ela e o suspeito se conheceram na plataforma Discord.