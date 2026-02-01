-Video: homem enxurrada (1.3368869)\nUm morador de Caldas Novas, região sul do estado, encontrou uma maneira inusitada de lidar com os alagamentos na cidade. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece atravessando uma rua completamente submersa a bordo de um barco. A cena incomum aconteceu na última sexta-feira (30), na Rua 31, no Setor Itaici II, e chamou a atenção de quem passava pelo local (veja o vídeo acima).\nO registro viralizou após um temporal que atingiu o município e transformou o local em um verdadeiro lago. No vídeo, o morador flagrado aparece navegando por uma enxurrada, evidenciando o acúmulo de água em poucas horas na região.\nTempestades com vento forte e granizo colocam Goiás em alerta de perigo neste final de semana\nCorre que dá: veja cuidados e quando evitar correr na chuva