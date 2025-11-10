O desaparecimento de Márcio Antônio Alves, de 59 anos, mobiliza familiares e amigos em Goiânia desde o último domingo (9). O homem, que é cadeirante e tem o lado esquerdo do corpo paralisado após um acidente vascular cerebral (AVC), foi visto pela última vez na Avenida Comercial, no Bairro da Vitória, na região Noroeste da capital. Desde então, não há mais informações sobre seu paradeiro.\nEm entrevista à repórter Aline Goulart, do g1 Goiás, o filho de Márcio, Pablo Dias, relatou que o pai saiu de casa enquanto a mãe estava ausente.\nMeu pai é cadeirante e tem o lado esquerdo prejudicado por causa do AVC. Ele não consegue falar direito e tem dificuldade motora. No domingo, minha mãe tinha saído para ir à academia, e ele conseguiu abrir o portão, descer com a cadeira de rodas e chegar até o ponto de ônibus”, contou Pablo.