O homem de 20 anos, internado com suspeita de intoxicação por metanol, deixou o hospital neste domingo (5), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) disse que ele apresentou melhora das queixas e teve o quadro visual totalmente normalizado.
Ele estava internado no Hospital Estadual de Formosa desde sexta-feira (3). Segundo a SES, os exames não mostraram alterações e o paciente recebeu orientações médicas sobre sinais de alerta, devendo continuar o acompanhamento em casa.
Além dele, outros dois casos seguem sendo monitorados pelas autoridades de saúde:
Uma mulher de 25 anos, obesa e portadora de diabetes, permanece em estado grave, na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). Ela ainda está intubada e sedada, mas apresentando melhora clínica gradual.