-VÍDEO: Homem condenado por matar PM durante assalto a padaria é preso; vídeo registra crime (1.3452603)\nUm homem condenado pela morte de um policial militar durante um assalto a uma padaria foi preso quase sete anos após o crime no Distrito Federal. Brendo Araújo da Silva não cumpriu a prisão e foi localizado por policiais em Brazlândia. A vítima foi o sargento André Balselar Ramos, de 42 anos.\nEm nota enviada ao O POPULAR, a defesa de Brendo afirma que o homem encontra-se recolhido e à disposição da Justiça, com audiência de custódia realizada em 1º de setembro de 2026. A defesa afirma também que tem a convicção na inocência de Brendo.\nSegundo documentos da Justiça, ele foi condenado pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A sentença estabeleceu uma pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, além de 12 dias-multa.