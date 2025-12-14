À esquerda, Samuel Martins, de 6 anos. À direita, momento em que ele é atropelado (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm segundo suspeito foi preso e confessou ser o verdadeiro motorista que atropelou Samuel Pereira Martins, de 6 anos, no Conjunto Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. Depois da batida, o homem fugiu sem prestar socorro. O caso foi mostrado com exclusividade pela TV Anhanguera e depois confirmado pelo O POPULAR.\nNo depoimento à Polícia Civil (PC), Sandro Angelo Rodrigues Santos disse que dirigia o carro e não conseguiu desviar da criança. Revelou ainda que não parou para prestar socorro porque ficou desesperado e não possui carteira de habilitação. Além disso, o suspeito confessou ter usado drogas no momento do acidente.\nO caso de Sandro está aos cuidados da Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO). Em nota, o órgão disse que não vai comentar o caso (leia na íntegra ao final do texto).