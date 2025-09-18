Glaycon Fernandes da Silva suspeito de matar a mulher a facadas é procurado pela Polícia Civil (PC). Segundo a corporação, o investigado confessou o crime para a mãe, que o denunciou. Ele pode responder pelo crime de feminicídio. O caso aconteceu em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para posicionamento.\nAo POPULAR, a delegada responsável pelo caso, Lívia Xavier, disse que, após o homem matar a mulher em 29 de agosto, fugiu com o celular dela. Ainda segundo a delegada, o suspeito narrou para a mãe que 'tinha feito besteira'.\nAs investigações seguem aos cuidados da PC sob sigilo absoluto. Para colaborar com a polícia, a denúncia pode ser feita pelo 197 ou pelo número (62) 99880-6195, de forma anônima, pelos canais oficiais.\nEx-companheiro é condenado a 16 anos de prisão após matar doméstica a facadas