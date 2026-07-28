-VÍDEO: Homem desaparece após bater carro em avenida, e família busca informações (1.3438378)\nJefferson de Oliveira, de 42 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado (25), após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Jataí, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou ao POPULAR que investiga o caso e tenta reconstituir o trajeto percorrido pelo homem após a colisão, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região. Vídeos recebidos pela família e divulgados pela TV Anhanguera mostram que ele saiu do veículo com vida após o acidente (veja acima).\nSegundo a Polícia Civil, o desaparecimento ocorreu por volta das 6 horas da manhã. A corporação informou que familiares e pessoas próximas estão sendo ouvidos para levantar informações sobre o caminho percorrido por Jefferson depois do acidente. Também foi solicitada perícia no local, mas, até a tarde desta terça-feira (28), ele não havia sido localizado.