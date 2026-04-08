Lago onde homem de 54 anos desapareceu em Goiás (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nUm homem de 54 anos desapareceu após a embarcação em que estava virar durante uma forte ventania no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, na região sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.\nO acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (7). Os bombeiros explicaram que uma estrutura flutuante conhecida como "tablado", que estava fixada a 80 metros da margem, virou e lançou as vítimas na água durante uma ventania. Essa estrutura também é considerada uma embarcação.\nCorpo de jovem que desapareceu após cair no Lago Serra da Mesa é encontrado\nCriança de 7 anos é atacada por piranhas no Lago Corumbá, em Caldas Novas\nMenina de 9 anos morre após cair e ficar presa embaixo de pedra em cachoeira de Pirenópolis, diz hospital