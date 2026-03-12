Corpo de Bombeiros procura por homem de 46 anos que desapareceu no Rio do Peixe (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nO Corpo de Bombeiros mobilizou equipes de mergulhadores e drones para localizar um homem de 46 anos que desapareceu no Rio do Peixe, em Santa Cruz de Goiás, na região sudoeste do estado, na tarde da última segunda-feira (9). Ele teria pulado na água para resgatar uma embarcação que se desprendeu da borda, mas acabou sendo levado pela força do rio. Segundo a corporação, a suspeita é de afogamento.\nAo POPULAR, os bombeiros informaram que as buscas foram iniciadas no mesmo dia do desaparecimento. A equipe trabalhou em trilhas próximas ao local e pelas margens do rio, chegando a vasculhar uma área de cerca de 1 quilômetro (km).\nSuspeito de matar servidor público encontrado morto após receber salário morre em confronto com a PM