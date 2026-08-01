-Vídeo (1.3440087)\nUm homem desapareceu após mergulhar no Rio Araguaia, no Porto de Itacaiú, distrito do município de Britânia, no oeste goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava com outros dois amigos quando entrou na água e não retornou à superfície.\nO caso foi registrado nesta sexta-feira (31). Conforme a corporação, os outros dois conseguiram sair com a ajuda de terceiros.\nAdolescente morre afogado em captação de água no Rio Meia Ponte, em Goiânia\nGerente de banco que morreu após se afogar em praia da Bahia estava em viagem de férias com a família\nGerente de banco morre após salvar filho e sobrinho de se afogarem em praia na Bahia\nAinda segundo os bombeiros, a última vez em que ele foi visto foi em frente ao Porto da Prefeitura, local que não é pavimentado.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe náutica da corporação realiza buscas no local para tentar localizar o homem, cuja identidade não foi divulgada. O caso segue em andamento.