O auxiliar de montagem Leonardo Cerqueira de Almeida, de 23 anos, foi preso por engano na rodoviária de Goiânia devido a uma ordem de prisão em que os sobrenomes estavam trocados. A vítima ficou 14 dias presa na penitenciária de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, pelo crime de tráfico de drogas, cometido na verdade por Leonardo de Almeida Cerqueira.\nEm entrevista à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, a advogada da vítima, Déborah Carolina Silva Pereira, explicou que a história do jovem só chegou a ela após seu cliente, que estava na mesma prisão que Leonardo, ser solto e comunicá-la sobre o caso.\nEu fiquei sabendo disso no dia 10, na terça-feira. Quando eu fiquei sabendo, ele [cliente solto] falou assim: "doutora, eu sei que ele chama Leonardo Cerqueira, mas eu não sei o nome completo dele". Eu falei: "eu preciso do nome completo para eu procurar o processo, para eu entender o que é que está acontecendo". Aí ele falou assim: "ele me deu o número da mãe dele e eu vou chamar a mãe dele aqui", explicou a advogada.