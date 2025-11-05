O catador de recicláveis José João Silva Santos, de 44 anos, foi absolvido no caso da morte de sua companheira, a também catadora de recicláveis Gildamar Neris Vidal de Negreiros, de 51 anos, durante discussão que começou na casa em que viviam, no Parque Amazônia, em Goiânia. Sem a presença do casal que testemunhou a briga nem o depoimento do acusado, que preferiu ficar em silêncio e com o inquérito sem aprofundamento na investigação, a Justiça teve como único elemento para inocentar José João um vídeo que mostra a parte final da briga, e a conclusão foi que o acusado agiu em legítima defesa. Gildamar foi morta em 22 de novembro de 2024, à noite, com um golpe de faca no pescoço e, segundo uma testemunha, José João chegou a se desculpar antes de fugir. Ele foi preso em 27 de fevereiro e aguardava na cadeia por uma definição da Justiça. Uma vizinha disse à Polícia Civil que a briga começou por causa de um celular dela quebrado. Vítima e acusado estariam alcoolizados e da troca de ofensas partiram para uma sequência de agressões físicas que culminou com a facada em Gildamar. O vídeo pega a partir do momento em que o casal deixou a residência e dura quatro minutos. A catadora de recicláveis foi levada para um hospital com vida e morreu dois dias depois. Em janeiro, O POPULAR mostrou que, no dia em que foi golpeada, Gildamar sofreu com agressões e ameaças. Colegas dizem que a viram com um ferimento na testa ao ir para o serviço. Havia uma semana que ela lamentava o fato de o companheiro ter quebrado seu aparelho celular. A catadora também afirmou que havia desistido do relacionamento e que iria se separar. No mesmo dia, José João afirmou para a chefe de ambos que não aceitaria a separação e que iria matar a companheira com uma facada no pescoço se isso ocorresse, fugindo para Brasília em seguida. “Não vai dar em nada (o crime), você vai ver”, previu o homem, segundo a chefe.Uma amiga da vítima que não presenciou o crime foi ouvida pela Justiça e contou que Gildamar sofria com ameaças e agressões por parte de José João e que a catadora já havia sido ameaçada de morte anteriormente. Essa mesma pessoa conta que, horas antes da facada, abraçou Gildamar e avisou sobre a ameaça feita pelo catador de recicláveis, orientando-a a se separar dele. O casal estava junto havia três meses. Sobre o depoimento, o juiz Lourival Machado da Costa, da 2ª Vara Criminal de Crimes Dolosos Contra a Vida, afirma em sua decisão apenas que “a única testemunha ouvida não estava presente no momento dos fatos”.Para justificar a hipótese de legítima defesa, Lourival cita imagens de uma câmera de segurança de uma residência próxima aos fatos. “Nas imagens, depreende-se que a vítima buscou agredir o acusado por duas vezes com faca, sendo que no segundo momento ele reagiu e desferiu um único golpe na vítima, conforme consta no laudo de exame cadavérico.” A testemunha que prestou depoimento na delegacia não foi localizada depois pela Justiça. O namorado dela, que também presenciou a briga, nunca foi encontrado. Ao decidir pela absolvição, Lourival mandou soltar José João. Para o magistrado, de todas as provas arroladas, a única que merece ser valorada é o vídeo. O acusado desferiu, segundo ele, “um único golpe contra a vítima que teria inicialmente avançado em sua direção de posse de uma faca, e para tanto utilizou moderadamente do único meio que dispunha naquele momento”. A decisão do magistrado reproduz o pedido de absolvição feito pelo promotor Sérgio Luís Delfim, da 17ª Promotoria de Justiça da comarca de Goiânia. O entendimento dele, após a audiência de instrução e julgamento, foi diferente do apresentado pela promotora Renata de Oliveira Marinho e Sousa, que em dezembro do ano passado denunciou José João por feminicídio.ViolênciasNa mesma reportagem em janeiro, O POPULAR mostrou que, nos últimos quatro anos de vida, Gildamar sofreu uma sequência de pelo menos cinco relacionamentos abusivos e violentos que foram parar na delegacia após ela ser vítima de alguma agressão grave. Nessas relações mais antigas, a catadora denunciou tentativas de estupro, lesão corporal ou tentativa de homicídio.