Os autores invadiram a residência da vítima, onde o homem foi espancado com pedaços de madeira e teve um parafuso cravado na cabeça (Reprodução / Polícia Militar de Goiás)\nUma discussão em um bar no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, resultou na tentativa de homicídio de um homem de 38 anos, que teve um parafuso cravado na cabeça. Três suspeitos, de 26, 27 e 66 anos, foram presos pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) após o ataque, e autuados por tentativa de homicídio qualificado.\nO caso aconteceu no último sábado (29). Segundo informações da Polícia Militar, o desentendimento teria começado após a vítima urinar próximo ao local onde os suspeitos estavam sentados. Segundo a corporação, a vítima fugiu para casa, mas os suspeitos a seguiram.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa dos suspeitos para posicionamento.