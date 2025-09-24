Segundo os familiares, a vítima participava de corridas em várias cidades e cuidava tanto do físico quanto da sáude mental (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Justiça condenou a 17 anos de prisão o homem que matou por engano o maratonista Sebastião Silva, de 65, enquanto ele fazia palavras cruzadas em frente a uma distribuidora. A decisão foi tomada por júri popular na terça-feira (23). Hitalo Alexandre Honorato, de 26, cometeu o crime em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, em 30 de novembro de 2023.\nO POPULAR entrou em contato com a advogada dele, nesta quarta-feira (24), para um posicionamento, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA sentença assinada pelo juíz Leonardo Fleury Curado Dias, presidente do Tribunal do Júri, destaca que Hitalo confessou "espontaneamente a autoria" do crime. Ele também foi julgado por corrupção de menor de idade, que na época do assassinato tinha 16 anos.