Jules Henrique Sirino Nascimento foi condenado a 28 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato da namorada grávida, Alice Fernandes de Jesus, de 16 anos. O crime ocorreu no município de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, e, segundo as investigações, foi motivado pela inconformidade do réu com o fim do relacionamento. Além da pena em regime inicial fechado, ele também deverá pagar R$ 150 mil de indenização à família da vítima.\nEm resposta ao POPULAR, a defesa de Jules Henrique informou que vai recorrer da sentença. Segundo os advogados, questões inerentes à pena serão discutidas no recurso, e a defesa também trabalhará para obter a redução da condenação.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Caso da grávida morta em Alexânia\nAo g1, o advogado da família, Valdivino Lima, afirmou que a decisão judicial foi justa. “A justiça foi feita e foi equilibrada”, declarou.