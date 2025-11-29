Um homem foi condenado a 33 anos por matar um militar da Base Aérea de Anápolis, no centro de Goiás, durante um assalto em uma padaria. Davi Rodrigues Pereira, de 23 anos, morreu na companhia do pai, quando ambos teriam reagido e brigaram com um dos supostos assaltantes. O crime aconteceu em 2 de agosto deste ano.\nAo POPULAR, a defesa de Gabriel dos Santos Venceslencio, o advogado Thiago Huascar, informou que entrará "com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás". O condenado terá que pagar ainda uma indenização de R$ 50 mil para o pai de Davi, que sofreu lesões corporais após a tentativa de assassinato.\nA defesa em nome dele afirma que, em momento algum, ele quis esse resultado, ou entrou naquele estabelecimento com o intuito de roubar, ou mal entendido, que acabou numa briga entre eles, e acabou que no momento da briga ele desferiu o golpe que vitimou o soldado”, acrescentou Huascar.