A Justiça condenou a 67 anos, 7 meses e 20 dias de prisão o homem que queimou viva Mirella, de 23 anos, uma mulher transexual. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (1º). José Wagner da Silva cometeu o crime em Mineiros, no sudoeste de Goiás, em 8 de setembro de 2024.\nSegundo a defesa de José Wagner, representada pelos advogados Jordanne Silva Carvalho e Wallacy Borges Oliveira, informou ao POPULAR, nesta sexta-feira (3), que o crime foi um 'ato impulsivo' e cometido sob o efeito de substâncias. A defesa informou ainda que irá recorrer dessa decisão ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).\nNos dias que antecederam o crime, o réu consumiu uma combinação de álcool e cocaína, substâncias que, juntas, criam um composto que afeta a parte do cérebro responsável pelo controle das emoções", ressaltou a defesa.