Réu foi condenado por feminicídio, homicídio qualificado, violência psicológica, fraude processual e adulteração de veículo. (Divulgação/PC-GO)\nO homem acusado de matar os sogros a golpes de facão na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, em dezembro de 2024, foi condenado a 89 anos, três meses e dez dias de prisão, além de oito meses de detenção. O julgamento de Milton Pereira dos Santos terminou na noite de quarta-feira (17), após cerca de 36 horas de júri popular. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o réu foi condenado pelos crimes de feminicídio, homicídio qualificado, violência psicológica contra a mulher, fraude processual e adulteração de sinal identificador de veículo.\nAo POPULAR, nesta quinta-feira (18), a advogada de defesa Daniella Visoná afirmou, em nota, que o processo seguirá seu curso normal, com análise técnica da ata de julgamento e dos demais atos processuais para avaliar a possibilidade de recorrer da decisão. Segundo a defesa, sua atuação sempre foi pautada pelo contraditório, pela ampla defesa e pelo devido processo legal.