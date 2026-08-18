O autônomo Marco Pereira Costa, de 40 anos, foi condenado a 25 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pela morte da aposentada Maria Celina Peixoto Chein, de 82 anos. Em 6 de janeiro deste ano, ele roubou o carro da vítima e para conseguir fugir a agrediu, expulsando-a do veículo e atropelando-a em seguida. Marco foi preso horas depois, quando bateu o carro em um poste e tentou escapar a pé. Maria Celina morreu três dias depois, no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).\nMarco foi denunciado por latrocínio (roubo seguido de morte), crime que não precisa passar por júri popular, por desobediência e por transitar em velocidade incompatível ao tentar fugir após ser abordado por policiais. Pelo primeiro, ele foi condenado a 24 anos e 9 meses. Pelos outros dois, a 7 meses e 20 dias. Conforme já mostrado pelo POPULAR, laudo de insanidade mental indicou que o autônomo possui forte dependência química por mais de uma droga que afeta sua saúde, porém tinha discernimento sobre o crime cometido.