O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) denunciou o homem acusado de matar Matheus Fernandes dos Reis, de 25 anos, filho do vereador José Paulo dos Reis (MDB). O crime ocorreu na noite de 8 de janeiro, em frente a uma distribuidora de bebidas no Parque Estrela Dalva II, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nComo a polícia não divulgou o nome do suspeito, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.\nSegundo o MP, as investigações apontam que o crime ocorreu por volta das 23h10, quando o homem teria descido do veículo armado, se dirigido à vítima e efetuado os disparos. Ao tentar se defender, Matheus teria sido derrubado e recebido um novo disparo nas costas. Ele morreu de choque hipovolêmico, causado por um trauma torácico.\nJovem e adolescente morrem após acidente entre carros na BR-020, entre Goiás e Bahia