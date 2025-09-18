- segunda_cota_marcada.mp4 (1.3313948)\nUm homem e duas mulheres suspeitos de integrar um grupo que movimentou R$ 800 mil com rifas ilegais foram presos, em Porangatu, na região norte do estado. Segundo a polícia, a quadrilha teve um lucro estimado em R$ 1,5 milhão. Os policiais apreenderam munições, quatro armas de fogo, celulares, documentos e mídias digitais, que serão enviadas para perícia. A segunda fase da Operação Cota Marcada aconteceu nesta quinta-feira (18) na empresa investigada e na casa dos suspeitos.\nO POPULAR não encontrou a defesa dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados.\nGolpe dos nudes: casal é preso suspeito de extorquir dinheiro de idosos ricos com ameaça de divulgar fotos íntimas\n'Don Juan' é preso suspeito de seduzir mulheres e dar golpes com promessa de lucros com investimentos