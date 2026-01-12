Cícero Antônio da Silva Lima, de 35 anos, foi encontrado morto na zona rural de Quirinópolis, no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito de matar Cícero já foi identificado e é considerado foragido. O crime aconteceu nesse domingo (11).\nVisto que o nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento.\nA reportagem também entrou em contato com dois familiares de Cícero, mas não teve retorno.\nHomem é queimado vivo dentro de casa, em Goiás\nPM de folga mata jovem com tiro na cabeça em briga de trânsito\nEmpresário é morto a tiros em lago de Caldas Novas\nConforme a delegada responsável pela investigação, Camila Simões, o corpo de Cícero foi encontrado algumas horas após o crime com ferimentos na cabeça. Inicialmente, acreditava que ele teria sido sequestrado. No entanto, segundo a investigadora, ele teria entrado no carro de um conhecido e foi levado até o local onde foi morto. A morte estaria relacionada um acerto de contas entre eles.