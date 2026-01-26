-Vídeo momento da agressão (1.3366233)\nUm homem, de 41 anos, foi linchado até a morte em uma distribuidora de bebidas em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, após agredir sua companheira no local. Segundo a Polícia Militar de Goiás, três pessoas começaram a agredir com chutes e socos o homem, pois se comoveram com a mulher que havia sido agredida pelo companheiro (veja nas imagens acima). O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO).\nDe acordo com a polícia, um dos suspeitos de envolvimento no linchamento foi localizado, prestou depoimento, mas foi liberado. Por não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles.\nO caso aconteceu por volta das 16h30 deste sábado (24) no Jardim das Oliveiras. À reportagem, o delegado Adriano Jaime, titular do Grupo de Homicídios de Senador Canedo, revelou que o homem linchado chegou na distribuidora embriagado, acompanhado de sua companheira e uma adolescente.