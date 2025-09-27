Um homem foi morto a tiros dentro de um carro em Catalão, no Sudeste de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu cinco perfurações e morreu ainda no local. A Polícia Civil informou que o suspeito fugiu após o crime. O caso é investigado.\nO crime aconteceu na madrugada deste sábado (27). Os bombeiros informaram que a vítima foi encontrada sentada no carro com seis perfurações na região lombar, uma perfuração na nuca e uma perfuração no membro superior direito.\nDono de oficina é executado a tiros dentro de bar em Rio Verde; vídeo\nAdvogada é executada com 20 tiros; vídeo\nSegundo a Polícia Militar, além do motorista, uma passageira também estava no carro e não apresentava ferimentos. O carro foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para passar por perícia.