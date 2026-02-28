- HOMEM_MORTO_GOIANESIA_LANCHE (1.3380097)\nUm homem identificado como Gabriel Lopes, conhecido por “Garibalde”, foi morto e quatro pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste sábado (28), em Goianésia, na Região Central de Goiás. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que um homem chega da rua e efetua vários disparos contra a vítima (de camiseta verde), que estava sentada na mesa de uma lanchonete com outras pessoas. Após os tiros, vários clientes saíram correndo (veja o vídeo acima). Ninguém ainda foi preso.\nO caso aconteceu próximo ao cruzamento da Rua 31 com a Avenida Minas Gerais, no centro da cidade.\nDe acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Gabriel foi socorrido e recebeu atendimento médico no hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 1h30, “apesar dos esforços da equipe para reanimá-lo”.