-VÍDEO (1.3458386)\nUm homem, de 72 anos, foi preso ao transportar R$ 500 mil em uma bolsa preta, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. Além do valor, mais R$ 4.650 foram encontrados nos bolsos do suspeito, totalizando R$ 504.650 mil. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), uma arma foi localizada na cintura do homem. O suspeito foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (assista o vídeo acima).\nA polícia cobrou o valor de R$ 60 mil pela fiança do suspeito. O valor foi cobrado devido à capacidade econômica declarada, conforme justificou à polícia. O POPULAR não conseguiu contato com a defesa do suspeito porque ele não teve o nome divulgado até a última atualização desta reportagem.\nSuspeito disse à polícia que o valor seria usado para o pagamento de funcionários (Divulgação / Polícia Civil de Goiás)