SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (20) por suspeita de abandonar um cachorro no Aeroporto Internacional de Florianópolis.
Homem tentou embarcar com cão, mas foi impedido pela companhia aérea, informou a PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina). Imagens de câmeras de segurança mostram ele abandonando o animal, que estava dentro da caixa de transporte, no estacionamento do aeroporto.
Funcionários da Floripa Airport —concessionária que administra o aeroporto— encontraram o cão e acionaram a polícia. Os investigadores verificaram que o passageiro havia embarcado para Brasília e entraram em contato com autoridades locais.