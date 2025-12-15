De acordo com os bombeiros, vítima morreu no local (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm homem foi preso após matar o ex-cunhado e tentar matar a ex-mulher, em Jataí, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado com a arma do crime. Além dele, a corporação informou que dois supostos comparsas também foram detidos.\nO POPULAR entrou em contato com as defesas dos investigados, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO Corpo de Bombeiros relatou que foi chamado para a ocorrência, mas, quando a equipe chegou ao local, o homem foi encontrado com ferimento “provável de arma de fogo na região das costas”. A morte da vítima foi constatada no local pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime aconteceu durante a noite de sexta-feira (12), registraram os bombeiros.