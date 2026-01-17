Um homem, de 31 anos, foi preso por suspeita de armazenar material pornográfico infantil. A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis - 3ª DRP, é a responsável pela investigação. A prisão foi na quinta-feira (15).\nDurante as buscas no endereço, foram encontrados em dispositivos eletrônicos, arquivos contendo fotos e vídeos de pornografia infantil. O suspeito, que já era investigado, foi preso.\nProjeto que dá fim à taxa do lixo é vetado pelo prefeito de Goiânia\nAparecida de Goiânia faz compra indevida de kit escolar\nCasal de Goiás é preso suspeito de chefiar o tráfico internacional na fronteira do Brasil\nEm entrevista ao g1, a delegada Aline Lopes, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis informou que entre os materiais apreendidos, havia uma história em quadrinhos.