Um homem foi preso após atirar na esposa e fingir que havia sido uma bala perdida, em Nova Iguaçu, na região norte de Goiás. O crime aconteceu na casa onde o casal morava. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso havia sido inicialmente apresentado como “bala perdida”, porém a investigação revelou que o disparo partiu do próprio marido. À polícia, o suspeito havia confirmado a versão de bala perdida.\nO POPULAR não conseguiu encontrar a defesa do suspeito, pois a identidade não foi revelada.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros (CBM-GO) informou que a corporação não foi acionada no caso.\nO caso aconteceu na última sexta-feira (6). As investigações seguem aos cuidados da PC.\nA Polícia Civil também reforça que, com a prisão preventiva, foi interrompido um ciclo de violência doméstica que poderia evoluir para um feminicídio.