-POP_QueimadaItumbiara_180925 (1.3313931)\nUm homem foi preso suspeito de causar incêndio que destruiu lavoura, reserva ambiental e um caminhão na cidade de Itumbiara, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Militar, o fogo consumiu uma área de cerca de 300 hectares (assista acima).\nA prisão aconteceu nesta quarta-feira (17). O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa reportagem.\nÀ PM, no momento da prisão, o homem confessou o crime. O suspeito disse aos policiais do Batalhão Rural que colocou fogo para limpar o quintal de sua casa, porém as chamas se alastraram rapidamente devido ao vento, provocando a destruição da plantação, da vegetação nativa e de um caminhão que estava estacionado nas proximidades.