Um homem de 36 anos foi preso suspeito de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela", roubar o carro e deixar a mulher, de 42 anos, dopada em um quarto de motel, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), ele foi capturado no Setor Pedro Ludovico.
Como o nome do investigado não foi divulgado, O POPULAR não foi possível localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.
Conforme o relato da polícia, o investigado e a mulher chegaram ao motel às 5h da manhã de domingo (1º). Ele teria ficado cerca de uma hora no quarto e depois saído dirigindo o carro dela, que é alugado. A mulher teria acordado apenas às 9h e percebeu que tinha sido roubada.