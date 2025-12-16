Um homem foi preso neste domingo (14) suspeito de esfaquear a ex-mulher e ferir o próprio filho, um bebê de colo, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O crime, tratado como tentativa de feminicídio, mobilizou equipes da Polícia Militar após as vítimas darem entrada em uma unidade hospitalar da cidade.\nDe acordo com informações da Polícia Militar ao POPULAR, a corporação foi acionada pelo Hospital Municipal de Valparaíso (HMV), onde uma mulher chegou com ferimentos causados por objeto perfurante, possivelmente uma faca. Ela estava em atendimento na sala vermelha, acompanhada do filho bebê, que também apresentava lesões provocadas pelo agressor, identificado como ex-companheiro da mulher e pai da criança.\nComo o nome da mãe e da criança não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu checar o estado de saúde de ambos.