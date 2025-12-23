Um homem foi preso com suspeita de estuprar uma mulher que estava indo para o trabalho, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O caso aconteceu nesta segunda-feira (22). De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime ocorreu durante a madrugada, enquanto a vítima aguardava para trabalhar.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a finalização da matéria, pois o nome dele não foi divulgado.\nApós a abordagem, o suspeito manteve a vítima presa sob ameaça de morte com uma faca. À polícia, a mulher contou que foi forçada a caminhar 1 km, e ao chegar nas proximidades de uma mata, o suspeito a obrigou a ter relações sexuais.\nAtendente encontrada morta dentro de casa foi estuprada e estrangulada pelo companheiro da tia, diz delegado\nHomem é preso suspeito de pagar R$ 75 para estuprar adolescentes em Itumbiara