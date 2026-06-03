Um homem de 19 anos foi preso nesta terça-feira (2), em Paiçandu, no Paraná, suspeito de manter uma adolescente de 14 anos em 'cativeiro virtual'. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima, moradora de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, era submetida a estupro virtual, tortura e extorsão sob monitoramento remoto. No momento da prisão, o investigado usava tornozeleira eletrônica.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com o delegado Matheus Dutra, do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Rio Verde, o investigado utilizava uma estratégia conhecida pelos policiais como "golpe da comparação".\nO homem enviava à vítima imagens íntimas e alegava que as fotografias eram dela. Em seguida, ameaçava divulgar o conteúdo caso ela não enviasse uma foto verdadeira para comprovar que não era a pessoa retratada. Quando obtinha imagens íntimas da adolescente, passava a utilizá-las como instrumento de chantagem.