-VÍDEO: Homem é preso suspeito de estuprar várias mulheres da própria família, em Montividiu (1.3430015)\nUm homem de 48 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (3), em Montividiu, na região sudoeste de Goiás, suspeito de cometer diversos estupros de vulnerável contra mulheres da própria família, segundo informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO). As imagens do momento da prisão foram divulgadas pela TV Anhanguera (Veja acima).\nComo as identidades do suspeito e das vítimas não foram divulgadas, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas.\nEmpresária é morta em Águas Lindas de Goiás\nEx-mulher de goleiro Bruno é encontrada após três dias e está internada\nJovem morre após quase dois anos lutando contra sequelas de um AVC\nSegundo a PC, as investigações indicam que os crimes vinham sendo praticados há vários anos. Durante a apuração, a polícia reuniu indícios de que o investigado dopava as vítimas com medicamentos para facilitar a prática dos abusos.