Um homem foi preso suspeito de invadir um aeroporto particular e tentar furtar uma aeronave em Chapão do Céu, na região sudoeste de Goiás. O fato aconteceu na quinta-feira (1º), segundo informações da Polícia Científica.
O investigado teria entrado no local após passar por portas que estavam destrancadas. Primeiro, ele tentou ligar uma aeronave modelo King Air, mas não conseguiu e acabou danificando sua porta de emergência.
Em seguida, o homem entrou em outra aeronave, a ligou e chegou a movimentá-la dentro do hangar. No entanto, durante as manobras perdeu o controle da aeronave, que acabou batendo contra as paredes do local.
O suspeito fugiu do local, mas foi preso pela Polícia Militar há alguns quilômetros do local. A reportagem tentou, por meio de ligações, contato com a delegacia do município, mas não teve retorno.