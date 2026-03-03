Suspeito de jogar companheira de carro e manter filhos presos em residência possui histórico de ameaça contra mulher e responde em liberdade por crime cometido em 2025 (Divulgação/2º CRPM)\nUm homem foi preso suspeito de jogar a mulher do carro em movimento, após uma discussão, e manter os filhos dele, de 4 e 6 anos, em cárcere privado, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito possui antecedentes por lesão e ameaça contra mulher.\nO caso aconteceu no último domingo (1º), no Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito, pois a identidade dele não foi divulgada, até a última atualização desta matéria.\nCartilha Maria da Penha vai às escolas de 12 municípios goianos\nEstudo aponta 316 mulheres alvos de feminicídios tentados ou consumados em Goiás