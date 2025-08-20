-POP_EX_REFEM_FACA_20_08_2025 (1.3302121)\nUm homem, de 22 anos, foi preso suspeito de manter a tia da ex-companheira refém com uma faca dentro de uma residência em Goiânia, segundo o Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Em entrevista à TV Anhanguera, a ex-companheira do suspeito contou detalhes do momento das ameaças. Segundo ela, os dois estavam em casa e começaram a discussão quando ela conseguiu correr para a casa da avó e se trancou para esconder dele, que estava com uma faca na mão. Um vídeo divulgado pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) mostra momentos da negociação e da prisão do suspeito (veja acima).\nChegou já me xingando, ameaçando de morte e falando que ia matar eu e a minha filha, que se ele não fosse morto hoje ia fazer um monte de coisa comigo, que eu tinha que ver a minha filha morta, que ia esperar só ela chegar da creche para matar nós duas. Aí começou a pegar a faca e querer enfiar a faca nele. Eu estava até conversando com a minha mãe na chamada de vídeo aí eu consegui sair pra fora e fui correndo para a minha avó, aí ela trancou o portão para ele não entrar lá dentro para me esfaquear. Aí ele ficou na área da minha avó e esfaqueou ele mesmo, até que ele fez minha tia de refém”, contou a vítima.