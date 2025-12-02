Um homem foi preso suspeito de matar a ex-companheira em Valparaíso de Goiás e ligar para a família dela para confessar o crime. Segundo informações da TV Anhanguera, o homem, identificado como Wesley dos Santos Aquino, não aceitava o fim do relacionamento e a esfaqueou diversas vezes. O crime ocorreu na noite do sábado (29) e o caso está sendo investigado como feminicídio.\nA identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Civil, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a família da mulher. A reportagem não consegiui contato com a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.\nVídeo mostra acidente que matou dois funcionários da Comurg\nCasa de candomblé é incendiada em Goianira; vídeo\nHomem é preso transportando quase meia tonelada de cristais que seriam vendidos para a China