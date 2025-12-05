-Vídeo prisão do suspeito (1.3345965)\nUm homem de 53 anos foi preso suspeito de matar a companheira com pancadas de barra de ferro no rosto em Caldas Novas, no sul de Goiás. Segundo André Barbosa, delegado do caso, após atingir a mulher com pancadas, o homem utilizou um fio para enforcar a vítima, que ainda apresentava sinais vitais. O suspeito está no presídio da cidade e ainda não passou por audiência de custódia.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (2) e o suspeito foi preso na tarde desta quinta-feira (4). Conforme a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o casal era usuário de drogas e havia consumido bebida alcoólica durante a madrugada.\nHomem filmado matando a namorada é julgado